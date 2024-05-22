İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 kişi öldü

resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Lübnan'ın sınır hattı üzerinde yer alan Adeysa beldesine saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Haberde, hayatını kaybeden kişilerin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 308 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

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