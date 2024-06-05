İsrail'den Maldivler'deki vatandaşlarına çağrı: "Adayı terk edin"

Maldivler hükümetinin yaptırım kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına adayı terk etme tavsiyesinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkede bulunan İsrail vatandaşlarına ayrılmayı düşünmeleri tavsiye edilir, çünkü kendilerini herhangi bir nedenle sıkıntı içinde bulurlarsa, bizim yardım etmemiz zor olacaktır" ifadesine yer verildi. İsrailli yetkililer vatandaşları Maldivler'e alternatif olarak Hindistan'ın Lakshadweep adalarını ziyaret etmeye çağırdı.

İsrail'den Maldivler'deki vatandaşlarına çağrı: "Adayı terk edin"
Maldivler'den İsrail kararı: Ülkeye girişleri yasaklanacak

Maldivler'den İsrail kararı: Ülkeye girişleri yasaklanacak

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Maldivler hükümeti, 7 Ekim'den bu yana 'ye saldırıları devam eden 'e yaptırım uygulama kararı aldı.

Hükümet pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gideceğini duyurdu.

ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Bu kararın ardından İsrail, vatandaşlarından ada ülkesini terk etmelerini istedi.

Duyuru, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı pasaport sahipleri de dahil olmak üzere İsrail vatandaşlarına ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etmesine yol açtı.

İsrail dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Halihazırda ülkede bulunan İsrail vatandaşlarına ayrılmayı düşünmeleri tavsiye edilir, çünkü kendilerini herhangi bir nedenle sıkıntı içinde bulurlarsa, bizim yardım etmemiz zor olacaktır" ifadesine yer verildi.

MALDİVLER'E HİNDİSTAN ALTERNATİFİ

İsrailli yetkililer sosyal medya üzerinden vatandaşları Maldivler'e alternatif olarak Hindistan'ın Lakshadweep adalarını ziyaret etmeye çağırdı.

İsrail'in Mumbai baş danışmanı Kobbi Shoshani, X'teki bir gönderisinde "Maldivler Hükümeti'nin kararı sayesinde İsrailliler artık Lakshadweep'in güzel plajlarını keşfedebilecekler" dedi.

TURİST SAYISINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ

Maldivler hükümeti verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Maldivler'i 528 İsrail vatandaşı ziyaret etti. Bu sayı 2023'ün aynı döneminde 4 bin 644 olarak kaydedilmişti.

Muhammed Muizzu hükümeti, süreci denetlemek için bir alt komite kuracağını ve Filistinlilerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bir bağış toplama kampanyası başlatmak için özel bir elçi atayacağını duyurdu.

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