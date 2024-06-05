İsrail'den Maldivler'deki vatandaşlarına çağrı: "Adayı terk edin"

Maldivler hükümeti, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e yaptırım uygulama kararı aldı.



Hükümet İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gideceğini duyurdu.

ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI



Bu kararın ardından İsrail, vatandaşlarından ada ülkesini terk etmelerini istedi.



Duyuru, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı pasaport sahipleri de dahil olmak üzere İsrail vatandaşlarına ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etmesine yol açtı.



İsrail dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Halihazırda ülkede bulunan İsrail vatandaşlarına ayrılmayı düşünmeleri tavsiye edilir, çünkü kendilerini herhangi bir nedenle sıkıntı içinde bulurlarsa, bizim yardım etmemiz zor olacaktır" ifadesine yer verildi.

MALDİVLER'E HİNDİSTAN ALTERNATİFİ



İsrailli yetkililer sosyal medya üzerinden vatandaşları Maldivler'e alternatif olarak Hindistan'ın Lakshadweep adalarını ziyaret etmeye çağırdı.



İsrail'in Mumbai baş danışmanı Kobbi Shoshani, X'teki bir gönderisinde "Maldivler Hükümeti'nin kararı sayesinde İsrailliler artık Lakshadweep'in güzel plajlarını keşfedebilecekler" dedi.

TURİST SAYISINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ



Maldivler hükümeti verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Maldivler'i 528 İsrail vatandaşı ziyaret etti. Bu sayı 2023'ün aynı döneminde 4 bin 644 olarak kaydedilmişti.



Muhammed Muizzu hükümeti, süreci denetlemek için bir alt komite kuracağını ve Filistinlilerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bir bağış toplama kampanyası başlatmak için özel bir elçi atayacağını duyurdu.

