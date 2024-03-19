İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 kişi öldürüldü, 200 kişi tutuklandı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 164 gündür sürerken, 7 Ekim’den bu yana 4’üncü kez Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne baskın düzenledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun baskın sırasında 50 kişiyi öldürdüğünü belirterek, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi. Baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü belirten Hagari, Şifa Hastanesi’nde para ve silah bulduklarını iddia etti.
İSRAİL ORDUSU: OPERASYON BU GECE DE DEVAM EDECEK
Öte yandan İsrail ordusu, "Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki operasyonun bu gece de devam edeceğini" açıkladı.
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basın açıklamasında "İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile Askeri İstihbarat Birimi'nden (Aman) alınan istihbarat bilgilerine göre, saha komutanları da dahil olmak üzere Hamas üyelerinin hastanede saklandığı ve burayı terör operasyonları ve çatışmaları yönetecekleri bir operasyonel karargaha dönüştürdüğü" iddia edildi.
Hagari, ordunun "bu gece de hastanedeki çalışmalara devam edeceğini" belirtti.
GAZETECİLERİN BİR KISMI SERBEST BIRAKILDI
Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un de aralarında olduğu bazı gazetecilerin Şifa Hastanesi'nde 12 saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.
Esirler Enformasyon Ofisi'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan gazetecilerin sayısına ilişkin net bilgi verilmezken, İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan Al Jazeera kanalı ise muhabiri İsmail el-Gul'un ve bazı gazetecilerin İsrail tarafından Şifa Hastanesinde 12 saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.
Gul, kanala yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri Şifa Tıp Hastanesi'nde bizi kelepçeledi, gözlerimizi bağladı, gazetecileri sorguya çekti ve içerikleri yok etti." dedi.
İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ne baskını sırasında teslim olmak zorunda kaldıklarını aktaran Gul, İsrail güçlerinin telefon, bilgisayarlar ve çekim ekipmanlarına el koyduğunu, elbiseleri olmadan uzun saatler boyunca kelepçeli ve gözleri bağlı olarak tuttuğunu dile getirdi.
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