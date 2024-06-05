İsrail'den sosyal medyada savaş propagandası | Sahte hesaplara 2 milyon dolarlık fon

NYT'nin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini İsrail ordusuna fon sağlamaya çağıran sahte sosyal medya hesaplarının kullanıldığı bir operasyonun emrini verdi.



Operasyona katılan yetkililere ve ilgili belgelere göre, İsrail, geçen yıl ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve ABD halkını İsrail yanlısı mesajlarla hedef aldı.



Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki savaşında destek sağlamayı amaçlayan bir etki kampanyası düzenledi ve bunun için para ödedi.



4 İsrailli yetkili, söz konusu gizli kampanyanın İsrail Diaspora Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini söyledi.



"GERÇEK AMERİKALI" GİBİ DAVRANAN SAHTE HESAPLAR



Bakanlık operasyon için yaklaşık 2 milyon dolar ayırdı ve yapay zeka platformlarını gizli etki kampanyası amacıyla kullanan Tel Aviv'deki "Stoic" adlı İsrailli şirketi bu işi yürütmesi için kiraladı.



Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından birkaç hafta sonra başlayan bu kampanya, X platformunda aktif olmaya devam ediyor.



Kampanyanın en yoğun döneminde, İsrail yanlısı yorumlar yayınlamak için X, Facebook ve Instagram'da "gerçek Amerikalılar" gibi davranan yüzlerce sahte hesap kullanıldı.



"İSRAİL ORDUSUNU FİNANSE ETME ÇAĞRILARI"



Bu sosyal medya hesapları, özellikle New York'tan siyahi ve demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyelerine odaklandı ve onları İsrail ordusunu finanse etmeye devam etmeye çağıran paylaşımlarda bulundu.



Paylaşımların çoğunu oluşturmak için yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT kullanıldı.



ALGI OPERASYONU İLK KEZ BELGELENDİ



Sosyal medya uzmanları, bu operasyonun, İsrail hükümetinin ABD hükümetini etkilemek için bir kampanya düzenlediğine dair belgelenmiş ilk vaka olduğunu söyledi.



Dünyada hükümet destekli etki kampanyaları nadir bir durum değil. Ancak bunların kanıtlanması genellikle zor.



İran, Kuzey Kore, Çin, Rusya ve ABD'nin dünya çapında benzer çabaları desteklediğine inanılıyor. Fakat bu tür kampanyalarda devletler, işi özel şirketlere yaptırarak ya da üçüncü bir ülke üzerinden yürüterek katılımlarını gizliyor.



İsrail'deki gözlemci grup FakeReporter'ın İcra Direktörü Achiya Schatz, "İsrail'in bu konudaki rolü pervasızca ve muhtemelen etkisiz. İsrail'in ABD siyasetine müdahale eden bir operasyon yürütmesi son derece sorumsuzca." dedi.



İSRAİL KAMPANYAYA DAHİL OLDUĞUNU REDDETTİ



İsrail Diaspora Bakanlığı, bu kampanyaya dahil olduğunu reddetti ve Stoic ile bir bağlantısı olmadığını belirtti. Stoic ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.



OpenAI ve Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, bu kampanyanın yaygın bir etkisi olmadı.



FakeReporter, sahte hesapların X, Facebook ve Instagram'da 40 binden fazla takipçi topladığını tespit etti. Ancak Meta, bu takipçilerin çoğunun bot olabileceğini ve geniş kitle oluşturmadığını kaydetti.



"İSRAİL İÇİN DİJİTAL ASKER" OLMA DAVETİ



Ekim 2023'te düzinelerce İsrailli teknoloji "Start-Up"ı, savaş sırasında İsrail için "dijital askerler" olmak üzere acil toplantılara davet içeren e-postalar ve WhatsApp mesajları aldı.



E-posta ve mesajların bazıları İsrail hükümet yetkililerinden ve kuluçka merkezlerinden geldi.



İSrail'in başkenti Tel Aviv'deki hükümet karşıtı protestolar.

İLK TOPLANTI EKİM 2023'TE TEL AVİV'DE YAPILDI



İlk toplantı Ekim 2023 ortasında Tel Aviv'de yapıldı. 3 katılımcının söylediğine göre, bu, İsraillilerin ülkenin savaş çabalarına yardımcı olmak için teknik becerilerini gönüllü olarak sunacakları gayriresmi bir toplantı gibi görünüyordu.



Bu 3 kişi, toplantıya çeşitli hükümet bakanlıklarının üyelerinin de katıldığını söyledi.



Toplantı kayıtlarına göre katılımcılara, "İsrail için savaşçı" olabilecekleri ve ülke adına "dijital kampanyalar" yürütülebileceği söylendi.



SAHTE HABER SİTELERİ OLUŞTURULDU



FakeReporter'ın analizine göre kampanya ayrıca "Non-Agenda" ve "UnFold Magazine" gibi sahte isimlerle CNN ve Wall Street Journal gibi yayın organlarından İsrail'in savaş sırasındaki tutumunu destekleyen materyaller çalıp yeniden yazan 3 sahte haber sitesi oluşturdu.



Reddit'teki sahte hesaplar daha sonra sözde haber sitelerindeki makalelere bağlantı vererek bunların tanıtımına yardımcı oldu.Ancak bu çaba özensizdi.



Bazı hesaplarda kullanılan profil resimleri oluşturdukları kurgusal kişiliklerle uyuşmuyordu ve paylaşımlarda kullanılan dil yapmacıktı.



Ultra Ortodoks Yahudi grupları.

İSLAM KARŞITI MESAJLAR YAYAN SAHTE KİŞİLER



En az 2 örnekte, profil fotoğrafları siyah erkeklere ait olan hesaplar "orta yaşlı Yahudi bir kadın" olduklarına dair paylaşımlarda bulundu.



Sahte hesapların İsrail yanlısı makaleler paylaştığı 118 gönderide de tamamen aynı cümle yer aldı.



Geçen hafta Meta ve OpenAI, etki kampanyasını Stoic'e atfeden raporlar yayınladı.



Meta, operasyonla bağlantılı 510 Facebook hesabını, 11 Facebook sayfasını, 32 Instagram hesabını ve bir Facebook grubunu kaldırdığını açıkladı.



OpenAI, Stoic'in, İsrail, Kanada ve ABD'de kullanılan sosyal medya hizmetlerinde İslam karşıtı mesajlar yayınlamak için gerçek kişilerin yerine geçecek kurgusal kişilikler ve biyografiler oluşturduğunu duyurdu.