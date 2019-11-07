İsrail'den YPG'ye açık destek

İsrail Dışişleri Bakan yardımcısı Tzipi Hovotely, İsrail parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada ABD'deki müzakerelerde YPG'yi savunduklarını belirtti. Hotoveli konuşmasında ayrıntılara ise girmedi.



İsrailli Bakan yardımcısı Hovotely, "Amerikalılarla diyaloğumuzda Kürtlerle ilgili gerçekleri ifade ediyoruz. Kürt halkıyla yan yana olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.



İsrail Dışişleri Bakan yardımcısı Hotovely Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin gücünü korumasının İsrail'in büyük çıkarına olduğunu belirtti.



YPG'yi ılımlı ve Batı yanlısı olarak niteleyen Hotovely, "YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde çöküşü, İsrail'in kaygıları göz önüne alındığında tehlikeli ve olumsuz bir senaryodur" dedi.