İsrail'e karşı açılan soykırım davası başladı

İsrail’in öldürdüğü kişilerin sayısının "Gazze’de hiçbir yerin güvenli olmadığını" gösterdiğine dikkati çeken Hassim, Gazzelilerin bir kısmının, İsrail’in "güvenli koridor" ilan ettiği bölgelerde öldürüldüğünün altını çizdi.



Hassim, "İsrail, her bir bombanın kaç sivilin hayatına mal olacağının tam olarak bilincinde olarak benzersiz ve emsalsiz sayıda sivili öldürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları da "ısrarla" engellemeye devam ettiğini vurgulayan Hassim, Gazze'ye yeterli gıda, kıyafet ve hijyen malzemelerinin teslim edilemediğini, Gazzelilerin temiz suya erişimlerinin engellendiğini dile getirdi.



Hassim, soykırımın önceden ilan edilemeyeceğini ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı tespit edebileceğini belirterek, Divan'dan ihtiyati tedbir kararı almasını istedi.



"GÜNEY AFRİKA, İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SOYKIRIM SÖYLEMİNDE YALNIZ DEĞİL"



Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Tembeka Ngcukaitobi de Divan'ın, Güney Afrika'nın tedbir taleplerini kabul etmek için "soykırımın gerçekleştiğine" değil mevcut deliller ışığında "soykırım tehlikesinin varlığına" ihtiyaç duyduğunu belirtti.



Ngcukaitobi, Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım söylemine dikkati çekerek, 15 Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü ve 21 BM Çalışma Grubu üyesinin de Gazze'de yaşananların soykırım olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.



İsrail askeri yönetimi ve devlet görevlilerinin, soykırım niyetini açığa vuran açıklamalar yaptığını anımsatan Ngcukaitobi, bu kişilerin Gazzelilerin yok edilmesi ve Gazze'nin tamamen yıkılmasını istediklerini dile getirdiklerini anlattı.



Deyr el-Belah kentinde AA Muhabiri Mohammed Fayq tarafından çekilen toplu mezardaki defin işlemi Duruşmada, Gazze'deki durumun Ukrayna-Rusya gibi davalardan daha değersiz olmadığı vurgulandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda konuşan avukat Ni Ghralaigh ''Kurbanların, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla canlı yayınladıkları, tarihteki ilk soykırım Gazze'de oldu.'' dedi. LAHEY'DE PROTESTO GÖSTERİSİ



Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık yapılan duruşma canlı yayımlanıyor.



Öte yandan, Lahey'deki duruşma sırasında Filistin yanlısı protestocular mahkeme salonunun dışında bir araya geldi.



TÜRK HEYET LAHEY'DE



Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davaya İslam İşbirliği Teşkilatı, Malezya, Türkiye, Ürdün, Kolombiya, Bolivya, Maldivler, Namibya, Pakistan, Kolombiya destek veriyor.



Türkiye'den de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, duruşmaları takip etmek için Lahey'de.



"İNSANLIK VİCDANI BU DAVAYI İZLİYOR"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin