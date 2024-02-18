İsrail'in eylemleri BM'nin talebiyle yeniden Adalet Divanı'nda

Birleşmiş Milletler'in talebi üzerine İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarını masaya yatıracak. Türkiye de 26 Şubat'ta bir sunum gerçekleştirecek.

İsrail'in eylemleri BM'nin talebiyle yeniden Adalet Divanı'nda

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), tarafından talep edilen, 'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ele alınacağı duruşmalar yarın başlayacak.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin beyanlarda bulunacak.

Başta İsrail olmak üzere, işgalin devletler ve BM açısından sonuçlarının da ele alınacağı 6 gün sürecek duruşmalarda her bir devlet ve kuruluş 30'ar dakika sunum yapacak.

Duruşmalar yarın, Tükiye saatiyle 12.00'de, Filistin tarafının sunumuyla başlayacak.

Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sunumu, son gün olan 26 Şubat'ta, saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

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