İsrail'in Filistinli kadınlara cinsel saldırısı kanıtlandı

İSRAİL İDDİALARI REDDETTİ



İsrail hükümeti, Filistinlilere yönelik cinsel şiddet iddialarını "alçakça ve asılsız iddialar" olarak nitelendirerek reddetti.



ABD dışişleri bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, yönetimin iddialardan haberdar olduğunu ve İsrailli yetkililerden soruşturma yapmasını istediğini söyledi.



BM uzmanları sundukları raporda, "Gözaltındaki Filistinli kadınların, İsrailli erkek subaylar tarafından çırılçıplak soyulması ve üzerinin aranması gibi çeşitli cinsel saldırı biçimlerine de maruz kaldıklarına ilişkin raporlardan özellikle rahatsızlık duyuyoruz. En az iki Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddet ile tehdit edildiği bildirildi.” ifadelerine yer verildi.



Gazze'de tahmini ölü sayısı 30 bine yaklaşırken uzmanlar, Gazze'de kadın ve kızların çoğunlukla aile üyeleriyle birlikte keyfi olarak öldürüldüğüne ilişkin raporlara dikkat çekti.



Uzmanlar ortak bir açıklamada, "Filistinli kadın ve çocukların sığındıkları yerlerde veya kaçarken kasıtlı olarak hedef alındığı ve yargısız öldürüldüğüne dair haberler karşısında şok olduk. İsrail ordusu veya ona bağlı güçler tarafından öldürüldüklerinde bazılarının ellerinde beyaz bez parçaları olduğu bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

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