İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: Can kaybı 36 bin 224'e çıktı

İsrail'in 237 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e çıktı.

İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: Can kaybı 36 bin 224'e çıktı

İsrail ordusunun Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 36 bin 224'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 237 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 53 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 357 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 224'e, yaralı sayısının 81 bin 777'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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