İsrail'in Gazze saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 gazeteci daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 150'ye çıktı.

İsrail'in Gazze saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Filistin el-An Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Abdullah Ahmed el-Cemel, Aile Saadeti Dergisi muhabiri Ahlam Azzat el-Icle ve Sureyya Medya çalışanı Dina Abdullah el-Batnici'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

BM: Sudanlılar açlıktan ot ve yapraklarla beslenmek zorunda kaldı

BM: Sudanlılar açlıktan ot ve yapraklarla beslenmek zorunda kaldı

İsrailli aşırı sağcı bakandan, Savaş Kabinesi üyeliği teklifi

İsrailli aşırı sağcı bakandan, Savaş Kabinesi üyeliği teklifi

İtalya'da AP seçimleri: Meloni'nin partisi birinci çıktı

İtalya'da AP seçimleri: Meloni'nin partisi birinci çıktı

Belçika Başbakanı De Croo görevinden istifa etti

Belçika Başbakanı De Croo görevinden istifa etti

Avrupa Parlamentosu seçimlerine aşırı sağ damgası: İşte ilk sonuçlar

Avrupa Parlamentosu seçimlerine aşırı sağ damgası: İşte ilk sonuçlar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...