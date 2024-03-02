İsrail'in Gazze'ye yardım girişini kısıtlamasına AB'den tepki

AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze'de, sivillere yönelik son saldırısını hatırlatarak bunun "haksız" olduğunu söyledi. Borell, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine getirdiği kısıtlamaları kınadı.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişini kısıtlamasına AB'den tepki

(AB) 'in 'ye insani yardım girişine getirdiği kısıtlamaları kınadı.

AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kuşatma altındaki bölgede, sivillere yönelik son saldırısını hatırlatarak bunun "haksız" olduğunu söyledi.

İsrail güçleri, perşembe günü 'de insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açmış ve en az 112 Filistinlinin ölümüne, 760'ının da yaralanmasına neden olmuştu.

Borell, "Bu trajik olayla ilgili olarak, olayların ve sorumlulukların net bir şekilde ortaya konmasını sağlayacak tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılmasını talep ediyoruz" diyerek İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya ve sivil halka insani yardım dağıtımını korumaya çağırdı.

Borell, çatışmaların hız kesmeden devam etmesinin ve uluslararası insani hukukun göz ardı edilmesinin "tam bir kaosa" yol açacağını ve insani yardım dağıtımını imkansız hale getireceğini söyledi.

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