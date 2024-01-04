İsrail’in soykırım duruşması, internetten canlı yayınlanacak

UAD dün yaptığı açıklamada “Uluslararası Adalet Divanı, 11 Ocak Perşembe ve 12 Ocak Cuma günleri, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı 29 Aralık 2023'te yaptığı başvuruda, Mahkemenin merkezi olan Lahey'deki Barış Sarayı'nda halka açık duruşmalar yapacak” denildi.

UAD açıklamasında "Duruşmalar, Güney Afrika Başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesine yönelik Talebe ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.



Duruşmaların ilk gününde Güney Afrika’nın sözlü olarak İsrail'e karşı 'geçici önlemler alınmasını' sunması beklenirken İsrail, ikinci günde yine sözlü olarak savunmasını yapacak. UAD ayrıca duruşmaların Birleşmiş Milletler’in internet üzerinden yayın yaptığı UN Web TV ile mahkemenin kendi internet sitesinden İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanacağını ifade etti.



Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, Güney Afrika’nın başvurusunun Malezya, Türkiye ve 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından desteklendiğini belirtti.



GÜNEY AFRİKA'NIN BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ



Güney Afrika’nın 29 Aralık'ta yaptığı 84 sayfalık başvurusunda “İsrail'in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiaları” yer almış ve Güney Afrika ayrıca “Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek" ile "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki soykırım yapmama, soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerine uymasını sağlamak".