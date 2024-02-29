İsrail'in yeni hedefi Lübnan mı? ABD basınında yeni iddia

Amerikan yönetimi ve istihbarat yetkilileri, İsral'in Lübnan'ı işgal etmesi olasılığından endişe ediyor.



CNN'de yer alan ve üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Hizbullah'ı kuzey sınırından itmeye yönelik diplomatik çabalar başarısız olursa, İsrail'in Lübnan'ı yaza doğru, karadan işgal etmeye yönelik plan yapacağı düşünülüyor.

İsrail henüz son kararı vermemiş olsa da ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki yönetim içinde, endişenin yeterince şiddetli olduğu belirtildi.

Bahar sonu veya yaz başında bir operasyon olabileceğinin bilgisi verilen bir yetkiliye göre, saldırı olasılığı üst düzey yönetim için istihbarat brifinglerine girdi.



Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, "İsrail'in önümüzdeki aylarda bir askeri operasyon düzenleyeceği varsayımıyla hareket ediyoruz" dedi.

Yetkili, "Hemen önümüzdeki birkaç hafta içinde değil ama belki bu baharın sonlarına doğru. İsrail'in askeri operasyonu açık bir olasılık" ifadelerini kullandı.

İSRAİL HÜKÜMETİ İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR



İsrail hükümeti içinde "Lübnan'a girme ihtiyacı" konusunda farklı görüşler duyduğunu belirten üst düzey ABD'li yetkili, "Bence İsrail'in yaptığı şey, müzakere edilmiş bir anlaşma olacağı umuduyla bu tehdidi gündeme getirmek" diye konuştu.



ABD'li yetkili şunları ekledi: "Bazı İsrailli yetkililer bunun daha çok kullanabilecekleri bir tehdit yaratma çabası olduğunu öne sürüyor. Diğerleri ise askeri bir gereklilik olarak gerçekleşeceğini söylüyor."

"ATEŞKES OLURSA HİZBULLAH DURACAK"

Reuters haber ajansı önceki gün, Hamas'ın İsrail'le ateşkesi kabul etmesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurması halinde, Hizbullah'ın da çatışmalara ara vereceğini bildirmişti.

Haberde ayrıca Yemen'deki Husilerin de böyle bir durumda saldırılarını durdurmayı gözden geçireceğini açıkladığı belirtilmişti.



Hizbullah'a yakın iki kaynaktan biri Reuters'a, "Hamas ateşkesi onayladığını açıkladığı ve ateşkes ilan edildiği anda Hizbullah da ateşkese uyacak ve daha önce olduğu gibi güneydeki operasyonlarını derhal durduracak" demişti.