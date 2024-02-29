İsrail’in yeni yerleşim planı konseyde görüşülecek

ABD'DEN TEPKİ



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail’in yeni yerleşim planına tepki göstermişti.



Blinken, “Yerleşimlerle ilgili raporları gördük ve duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat ABD yönetimleri, uzun süredir yeni yerleşimlerin kalıcı bir barışa ulaşma konusunda ters etkiye yol açtığı görüşünde. Ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır. Yönetimimiz yerleşimlerin genişletilmesine net bir şekilde karşı çıkıyor. Bizim fikrimize göre bu İsrail'in güvenliğini güçlendirmez, yalnızca zayıflatır” ifadelerini kullanmıştı.

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