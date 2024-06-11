İsrailli bakana rehine ailelerinden tepki

İsrail meclisi Knesset'teki bir toplantı sırasında rehine yakınları aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e tepki gösterdi.

Smotrich, Finans Komitesi toplantısı sırasında ailelere “rehinelerin geri dönmesi için her taşın altına elini koyacağını, kendilerini topluca öldürmeyeceklerini, ikilemin bu olduğunu” söyledi.

AP haber ajansının aktardığına göre aileler bu açıklamaya dini bir ifadeyle yanıt vererek, “Kim bir canı kurtarırsa, bütün dünyayı kurtarmış gibi olur” dedi.

Gazze'de hala yaklaşık 120 rehinenin tutulduğu tahmin edilirken, 43'ünün hayatını kaybettiği biliniyor. Kasım ayındaki bir haftalık ateşkeste rehinelerin yarısına yakını serbest bırakılmıştı.



Hükümetin bildirdiğine göre İsrail ordusu, cansız bedenlerden en az 16'sının kimliğini belirledi.

Hayatta kalanların arasında 15 kadın, 5 yaşın altında iki çocuk ve 80'lerinde iki adam bulunuyor.



İsrail ordusu geçen hafta dört rehineyi kurtarmak için Gazze'de operasyon düzenlemişti.

Saldırı sırasında rehineler kurtarılırken, Nuseyrat mülteci kampında en az 274 Filistinli hayatını kaybetmişti.