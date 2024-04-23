İsveç: Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'ya daha fazla destek vermeliyiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi.



Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Kristersson, "Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda sorumluluk alarak Ukrayna'ya daha fazla destek vermesi lazım. Çünkü bu destek, Avrupa, İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin önemli bir parçası." dedi.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmalarıyla savunma ittifakına katkı sağladığını dile getirerek, "Bir yıl önce NATO ittifakına katıldık, artık çok büyük sorumluluğumuz var. Rusya ile NATO savunma ittifakının sınırı iki katına çıktığı göz önüne alındığında, Finlandiya NATO'nun ön cephe devletine dönüştü." ifadelerini kullandı.



Stubb, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini İsveç'e yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

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