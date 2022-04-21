İsveç'in NATO üyeliği hızlanıyor

Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile bir araya gelen Linde, buluşmanın ardından basın açıklamasında bulundu.



İsveç'in NATO'ta üyelik başvuru sürecini değerlendiren Linde, ''NATO için hazırlanan ulusal güvenlik raporunun 31 Mayıs yerine 13 Mayıs'a çekilmesi yönünde hemfikiriz. Bu çerçevede raporun iki hafta içinde tamlanmasını öngörüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN TEHDİDİNE YANIT VERDİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın dün Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde sonuçlar doğuracağı açıklamalarına da cevap veren Linde, ''Rusya bizi defalarca tehdit etti. Her ülkenin kendisine göre güvenlik politikalarına karar vermesine saygı duyulmalı. Ulusal güvenlik raporunda Rusya'nın durumu da göz önüne alınacak.'' şeklinde konuştu.



Linde, Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine başvurma kararının ulusal güvenlik raporunu da etkileyeceğini sözlerine ekledi.



Savunma Bakanı Peter Hultqvist de İsveç'i NATO üyeliğine iten etkenin Finlandiya'nın istekli davranması olduğunu kaydetti.

İSVEÇLİLERİN YÜZDE 57'Sİ NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYOR



Öte yandan ülkenin en büyük gazetesi Aftonbladet'in yaptığı ankete göre, İsveçlilerin yüzde 57'sinin NATO üyeliğini desteklediği ortaya çıktı. Ukrayna- Rusya savaşından önce anketlerde İsveçlilerin yüzde 30'unun NATO üyeliğini desteklediği belirtiliyordu.