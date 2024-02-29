İsveç'te tren kazası: 3 kişi öldü

İsveç'te dün gece geç saatlerde tren kazası meydana geldi. Üç kişinin yaşamını yitirdiği kaza İsveç'in Orebro kazabası yakınlarında gerçekleşti.



Polis bugün yaptığı açıklamada hayatını kaybeden 2 kişini kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Kimliği belirlenen 2 kişinin 20'li yaşlarında bir kadın ve erkek olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin kimkiği belirlenemedi.



Kaza yolcular ayaktayken tren çarpması sonucu gerçekleşti ancak başka detay paylaşılmadı.



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