İsveç'te tren kazası: 3 kişi öldü

İsveçli yetkililer dün geç saatlerde gerçekleşen tren kazasında üç kişinin yaşamını yitirdidiğini açıkladı.

İsveç'te tren kazası: 3 kişi öldü

'te dün gece geç saatlerde meydana geldi. Üç kişinin yaşamını yitirdiği kaza İsveç'in Orebro kazabası yakınlarında gerçekleşti.

Polis bugün yaptığı açıklamada hayatını kaybeden 2 kişini kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Kimliği belirlenen 2 kişinin 20'li yaşlarında bir kadın ve erkek olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin kimkiği belirlenemedi.

Kaza yolcular ayaktayken tren çarpması sonucu gerçekleşti ancak başka detay paylaşılmadı.

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