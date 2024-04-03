İsviçre Alplerinde kayakçıları indiren helikopter düştü, 3 kişi öldü

İsviçre Alplerindeki Petit Combin dağında kayakçıları indiren bir helikopterin düşmesi sonucu üç kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı bildirildi.



Wallis bölgesel polis gücünden yapılan açıklamada, B3 tipi helikopterin dün heliski (helikopterli kayak) bırakma sırasında bir iniş alanına düştüğü belirtildi.



Açıklamada şöyle denildi: "Deniz seviyesinden 3 bin 668 metre yükseklikteki bir dağın zirvesine ulaştıktan sonra, soruşturmanın belirlemesi gereken bir nedenle, hava aracı kuzey yamacından aşağı kaymıştır."



Helikopterde bir pilot, bir dağ rehberi ve dört kişinin bulunduğu belirtildi. Kimlikleri henüz açıklanmazken, kurtarma çalışmaları için bölgeye yedi helikopter gönderildi. Daha sonra uçağın üç yolcusunun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Pazartesi günü, güneydoğu Valais kantonunun başka bir yerinde, çığ düşmesi sonucu aralarında ABD'li 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.