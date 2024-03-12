İsviçre, Esad'ın amcasını "savaş suçlarından" yargılayacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad, İsviçre'de yargılanacak.

İsviçre Başsavcısı bugün yaptığı açıklamada, Rıfat Esad'ın, "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağını söyledi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esad'ın "Şubat 1982'de Suriye Silahlı Kuvvetleri ile İslamcı muhalefet arasındaki çatışmalar sırasında Suriye'de cinayet, işkence, zalimane muamele ve yasadışı gözaltı emri vermekle suçlandığı" belirtildi.

