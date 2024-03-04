İsviçre'de emekliye yılda bir maaş ikramiyeye onay

İsviçre'deki sendikalar, hükümete emeklilere artan maliyetlere ayak uydurabilmeleri için her yıl bir maaş ikramiye verilmesi yönünde teklif sundu.

Hükümet, sendikaların bu teklifi için referandum kararı verdi.

BBC'nin haberine göre referandumda hükümetin, emeklilere her yıl fazladan bir maaş verilmesinin çok pahalı bir adım olacağı uyarısına karşın, seçmenlerin yaklaşık yüzde 60’ı kabul oyu kullandı. Ayrıca, aynı referandumda emeklilik yaşının 652ten 66'ya çıkarılması da yüzde 75 gibi ezici bir çoğunlukla reddedildi.

Şu anda İsviçre'de en yüksek emeklilik maaşı 2 bin 760 dolar tutarında ve çoğu kişi bu miktarın ülkede yaşamaya yetmediğini söylüyor.



İsviçre’de özellikle Cenevre ve Münih kentlerinde yaşam maliyeti dünyanın en yüksek düzeylerinde.

