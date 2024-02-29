İsviçre'nin yeni derdi: 65 yaşında mı emekli olsam yoksa 66 mı?

İsviçre sendikaları, hükümete emeklilerin artan maliyetlere ayak uydurabilmeleri için emekli maaşlarına ek bir aylık sosyal güvenlik ödemesi eklenmesi yönünde bir teklif sundu.



"Emeklilikte daha iyi yaşamak" başlıklı bu girişim, her yıl ek bir emeklilik ödemesi yapılmasını talep ediyor.



Kamuoyu yoklamaları İsviçreli seçmenlerin çoğunluğunun girişimden yana olduğunu gösteriyor, ancak teklifin kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.



İsviçre'de aylık sosyal güvenlik ödemeleri bireyler için 2 bin 780 dolara, evli çiftler için ise 3 bin 675 dolara yükselebilir.



Eğer İsviçre bu geçişe yeşil ışık yakarsa, Avrupa'da ilk olmayacak. İsviçre frangı kullanan bir başka pahalı ülke olan komşu Lihtenştayn da yıllardır benzer bir sistemi uyguluyor.



EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELEBİLİR



İsviçre'de gerçekleştirilecek halk oylaması, emeklilik sisteminin tam finansmanını sağlamak için emeklilik yaşının önümüzdeki on yıl içinde kademeli olarak 65'ten 66'ya yükseltilmesi konusunu da ele alacak.



İsviçreli seçmenler iki yıl önce hak oylaması ile kadınların emeklilik yaşını erkeklerin emeklilik yaşıyla eşleşecek şekilde 64'ten 65'e yükseltmişti.



Son anketler, ankete katılanların yalnızca yüzde 35'inin böyle bir hamleyi desteklediğini, yüzde 63'ünün ise buna karşı olduğunu gösteriyor.



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