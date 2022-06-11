İtalya ANSA Ajansı: Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında 9 Haziran Perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.



Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.



Açıklamada, helikopterin içindekilerin durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgeye hemen karadan arama kurtarma çalışmaları yürüten ekiplerin sevk edildiği ve çalışmaların kalıntıların bulunduğu yere yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi de bulunuyordu

İTALYA ANSA AJANSI: 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterin kalıntılarını Apenin Dağları'nın Cusna mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin güvenlik güçlerine bildirdiği kaydedildi.

İtalya ANSA Ajansı, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.



İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak üzere arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Çekya'nın başkenti Prag'daki basın toplantısı sırasında "Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik" açıklamasında bulunmuştu.