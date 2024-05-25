İtalya-Filistin görüşmesi | Meloni kalıcı barış çağrısı yaptı

İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılması için ülkesinin desteğini ifade etti.



Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bugün Roma'da bir araya gelen Meloni, Gazze'de Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivil halka yönelik insani yardım dağıtımında ciddi bir iyileşme sağlanması yönündeki uluslararası çabaları desteklediğini söyledi.



Ofisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın abluka altındaki bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak amacıyla çeşitli uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde başlattığı Gazze için gıda girişimine sağladığı finansmanı arttıracağı belirtildi.



Açıklamada, “Görüşme sırasında Başbakan Meloni ayrıca iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barışa yol açacak siyasi bir sürecin yeniden başlatılması ihtiyacını yineledi” denildi.



İtalyan basınına göre, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Mustafa'ya İtalyan hükümetinin Filistinli siviller için 35 milyon Avroluk yeni finansman ayırdığını ve bunun 5 milyon Avroluk kısmının BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) gideceğini söyledi.

