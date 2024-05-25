İtalya-Filistin görüşmesi | Meloni kalıcı barış çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa Roma'da bir araya geldi. Meloni, tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı ve sivil halka yardım dağıtımının iyileştirilmesi için uluslararası çabaları desteklediğini söyledi. Meloni, iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa da değindi.

İtalya-Filistin görüşmesi | Meloni kalıcı barış çağrısı yaptı

'nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılması için ülkesinin desteğini ifade etti.

Başbakanı Muhammed Mustafa ile bugün 'da bir araya gelen Meloni, Gazze'de Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivil halka yönelik insani yardım dağıtımında ciddi bir iyileşme sağlanması yönündeki uluslararası çabaları desteklediğini söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın abluka altındaki bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak amacıyla çeşitli uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde başlattığı Gazze için gıda girişimine sağladığı finansmanı arttıracağı belirtildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında Başbakan Meloni ayrıca iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barışa yol açacak siyasi bir sürecin yeniden başlatılması ihtiyacını yineledi” denildi.

İtalyan basınına göre, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Mustafa'ya İtalyan hükümetinin Filistinli siviller için 35 milyon Avroluk yeni finansman ayırdığını ve bunun 5 milyon Avroluk kısmının BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) gideceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni, AP seçimlerinde aday olacağını açıkladı

İtalya Başbakanı Meloni, AP seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...