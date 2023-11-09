İtalya: Hastanede tedaviye ihtiyaç duyan Gazzeli çocukları almaya hazırız

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Yardım Konferansı"na katılan Tajani, burada yaptığı konuşmada, "Somut bir biçimde, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dostlarımızın da işbirliği ile İtalya olarak, hastanede tedavi görmesi gereken bazı Filistinli çocukları ağırlama konusundaki uygunluğumuzu burada yinelemek isterim." dedi.



Tajani, "Gazze'de insani kriz yaşanmaması için her türlü imkanı kullanmalıyız. İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır. İnsani yardım taşıyan iki uçağı El Ariş'e gönderdik. İnsani yardım faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Bakan Tajani, İtalyan hükümeti olarak içinde acil servisin bulunduğu ve cerrahi operasyonun da yapılabileceği askeri bir gemiyi bölgeye gönderdikleri, ayrıca uygun koşullar olduğunda bir sahra hastanesi de göndereceklerinin bilgisini verdi.



"İKİ HALK, İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜNDEN BAŞKA ALTERNATİF YOK" Tajani, insani yardım faaliyetlerinin finansmanı konusunu da değerlendirdiklerini kaydetti.



Bu arada Tajani, bugün İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "İsrail'in kendisini savunma hakkı var ancak herkesten ve dolayısıyla İsrail'den sivilleri korumasını, Gazze halkına yardım için çatışmalara insani aralar vermesini istiyoruz. Ayrıca İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın Filistin topraklarındaki aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddetine de son vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.



Bu savaşın bir an önce bitmesini istediklerine işaret eden Tajani, eğer askeri operasyonlarını sürdürecekse de İsrail'in bunu uluslararası hukuka saygı göstererek ve sivilleri koruyarak yapması gerektiğini söyledi.



Tajani, bölge için "iki halk, iki devlet" çözümü dışında başka alternatif bulunmadığına da dikkati çekti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin