İtalya'da 2023 yılında siber saldırıların sayısı arttı

Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın (ACN), yıllık siber güvenlik raporunu bugün parlamentoya sundu.



Raporda, 2023 yılında İtalyan kamu kurumlarına yönelik 1411 siber saldırı düzenlendiğini ve bu sayının, bir önceki yıla nazaran yüzde 29'luk bir artış anlamına geldiği belirtildi.



ACN raporunda, siber saldırılardan olumsuz etkilenen insan sayısının da yaklaşık 3 kat artarak 1150'den 3 bin 302'ye çıktığı kaydedildi.



Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla bağlantılı olarak bilgisayar korsanlarının İtalya'ya yönelik saldırısında da artış olduğu ifade edilen raporda, bu saldırıların büyük kısmının Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarınca yapıldığına işaret edildi.



Raporda, Filistin yanlısı bir grubun da tek başına 15 siber saldırı düzenlediği kaydedildi.