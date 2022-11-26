İtalya'da toprak kayması

İtalya'nın turistik Ischia Adası'nda şiddetli yağışın tetiklediği toprak kayması nedeniyle ev ve sokaklar çamurla kaplandı, ağaçlar kökünden söküldü.

BAŞBAKAN YARDIMCISI "8 KİŞİ ÖLDÜ" DEDİ

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklasa da, İçişleri Bakanı şu ana kadar herhangi bir can kaybının doğrulanmadığını söyledi.



Sokaklar enkaz alanına döndü, yıkılan binalar oldu. Çok sayıda yol ulaşıma kapanırken yetkililer ada halkına evde kalmaları çağrısı yaptı.

Adadaki altı küçük kasabadan biri olan Casamicciola Terme'de sel meydana geldi. Sokaklar enkaz alanına döndü, yıkılan binalar oldu.



Adadan yansıyan görüntülerde bazı araçların denize sürüklendiği görüldü.

Kayıplar ve evinde mahsur kalanlar olduğu açıklandı. Arama çalışmalarına yardımcı olmak için feribotla takviye kuvvetleri gönderildi.



Napoli'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki volkanik ada, plajları ve kaplıcaları ile popüler bir turizm merkezi.



Adada yasa dışı inşa edilen çok sayıda ev olduğu ve bu durumun ada sakinlerini sel ve depremlere karşı risk altında bıraktığı belirtiliyor.



Başbakan Giorgia Meloni, kurtarma ekipleri ve yerel yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve son gelişmeleri takip ettiğini söyledi.



Adayı da içinde bulunduran Napoli bölgesinde kayıplar olduğu açıklandı.