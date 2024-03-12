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İtalya'dan 1 milyar euroluk yapay zeka fonu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Yapay Zeka (AI) projelerini desteklemek için başlangıç tutarı 1 milyar euro olan bir yatırım fonu kurmayı planladığını söyledi.

İtalya'dan 1 milyar euroluk yapay zeka fonu
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Başbakanı Giorgia Meloni Roma'da konulu bir konferansta konuştu. Meloni, ülkesinin yapay zeka geliştirmek için 1 milyar euroluk bir fon oluşturacağını söyledi.

Çeşitli özel şirketler tarafından desteklenen fonun özel sektörden 3 milyar euro daha toplaması bekleniyor.

Meloni, "Yapay zekaya yönelik bir İtalyan yönteminin olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz" diyen Meloni, hükümetin İtalya'daki yapay zeka sektörünü düzenlemek için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

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