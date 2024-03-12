İtalya'dan 1 milyar euroluk yapay zeka fonu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Roma'da yapay zeka konulu bir konferansta konuştu. Meloni, ülkesinin yapay zeka geliştirmek için 1 milyar euroluk bir fon oluşturacağını söyledi.



Çeşitli özel şirketler tarafından desteklenen fonun özel sektörden 3 milyar euro daha toplaması bekleniyor.



Meloni, "Yapay zekaya yönelik bir İtalyan yönteminin olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz" diyen Meloni, hükümetin İtalya'daki yapay zeka sektörünü düzenlemek için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.



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