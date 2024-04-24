Jamaika, Filistin'i devlet olarak tanıdı

Karayip ülkesi Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi. Jamaika, Filistin'i devlet olarak tanıyan 12. Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi oldu. Geçtiğimiz hafta Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıyan 11. Karayip ülkesi olmuştu. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 140'ı Filistin'i bir devlet olarak tanıyor.

Jamaika, Filistin'i devlet olarak tanıdı

Jamaika, 'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, yaptığı basın açıklamasında, "Jamaika'nın, uzun süredir devam eden İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü" belirtti.

Smith, dün yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti.

Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Barbados yönetimi de 20 Nisan'da, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

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