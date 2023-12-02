İnşaatlar iptal edilecek: Japonya kömür yakıtlı enerji santrallerine bağımlılığı azaltacak

Japon Başbakan, Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'ndaki (COP28) konuşmasında ülkesinin çevre politikalarına değindi.



Ülkesinin kömür yakıtlı enerji santrallerine bağımlılığını azaltacaklarını kaydeden Kişida, emisyon düşürme önlemleri olmayan yeni kömür yakıtlı santrallerin inşaatını iptal edeceklerini duyurdu.



Kişida, "Kapsamlı tasarruf ve yenilenebilir enerjiyi ana güç kaynağı haline getirerek Japonya, nükleer enerjiden yararlanacak ve maksimum temiz enerji sağlamayı amaçlayacak." dedi.



Çevre sorunlarıyla mücadele amacıyla gelişen ülkelerin finansman fonlarına destek kapsamında uluslararası kredi kuruluşlarına mali desteği artıracaklarını kaydeden Kişida, Afrika Kalkınma Bankası bünyesinde yeni bir fon kurulmasına yardımcı olacaklarını belirtti.



Kişida, Japonya'nın, "Asya Sıfır Emisyon Topluluğu" çerçevesi kapsamında bu ay içinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleriyle karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin zirve toplantısına ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi.



COP28 marjında Japonya, iklim değişikliği kaynaklı kayıplara maruz kalan, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için yeni bir uluslararası fona 10 milyon dolar katkıda bulunma sözü vermişti.