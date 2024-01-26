Japonya, batıdaki depremlerin hasarını hesapladı: 17 milyar doları aşabilir

Japonya'nın batısındaki depremlerin, bölge geneline verdiği hasarın en fazla 2,6 trilyon yen (17,6 milyar dolar) olarak hesaplandığı bildirildi.

Japonya, batıdaki depremlerin hasarını hesapladı: 17 milyar doları aşabilir

hükümeti, ocak ayı başında çok sayıda depremin meydana geldiği batıdaki Noto Yarımadası genelinde tespit faaliyetlerini sürdürüyor.

Kabine Ofisinin açıklamasına göre, kaynaklı işikava, Toyama ve Niigata genelinde oluşan hasarın 1,1 trilyon yen ile 2,6 trilyon yen arasında olacağı hesaplandı.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak başında Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen depremlerde 232 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bu arada, pistinde depremler nedeniyle yarıklar oluşan yerel Noto Havalimanı'nın hafta sonu yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanırken, tedarik zincirleri ve yerel turizmin geleceği de olumsuz etkilenmişti.

Malatya'da 5,2'lik deprem anı kamerada

Malatya'da 5,2'lik deprem anı kamerada

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