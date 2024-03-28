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Japonya yaşlanıyor: Bebek bezi üreten şirket yetişkin bezine geçiş yaptı

Japonya'daki bir bebek bezi üreticisi, ülkenin hızla yaşlanan toplumunun bir yansıması olarak, bebeklere yönelik ürünler üretmeyi bırakıp bunun yerine yetişkin bezi üretimini artırma kararı aldı.

Japonya yaşlanıyor: Bebek bezi üreten şirket yetişkin bezine geçiş yaptı

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi 'da yoğun çabalara rağmen doğum oranında rekor düşüş görülüyor. 

Ülkenin bez üreticisi firmalarından biri de talebin değişmesi üzerine harekete geçti.

Çocuk bezi yerine yetişkin bezi üreteceğini açıkladı.

Söz konusu bez firması, 2001 yılında 700 milyon bezi sattıklarını ancak o zamandan bu yana yani yaklaşık 23 yılda bez satışlarında yarı yarıya azalma kaydettiklerini bildirdi.

Diğer firmalar da son yıllarda yetişkin bezlerinin daha çok satıldığını belirtiyor.

Bu nedenle bebek bezi üretimini azaltan firmalar, doğum oranlarının yüksek olduğu Endonezya ve Malezya gibi ülkelere yatırıma yöneldi.

Japonya dünyanın en yaşlı nüfüsuna sahip ülkelerinden biri.

Ada ülkesinde ortalama yaşam süresi erkeklerde 81, kadınlardaysa 87.

Ülkede 80 yaşın üzerindekilerin sayısı, toplam nüfusun yüzde 10'una ulaştı.

Doğum sayısıysa 2023'te tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Ülke, yaşlı arttıkça emekli maaşlarını ve sağlık hizmetlerini finanse etmek için azalan işgücü ile karşı karşıya bulunuyor.

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