Japonya yüksek mahkemesi: Eşcinsel evlilikleri reddetmek anayasaya aykırı

Japonya yüksek mahkemesi, eşcinsel evlilikleri reddetmenin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Eşcinsel birlikteliklere izin veren herhangi bir yasanın eksikliğini gidermek için acil hükümet eylemi çağrısında bulunan yüksek mahkeme, evliliği "bir erkek ve bir kadın arasında sınırlayan" mevcut evlilik yasasını iptal etme yetkisine sahip değil.

Mevcut yasa, LGBTİ+ çiftleri de kapsayacak şekilde revize edilmediği ya da diğer birliktelik türlerine izin veren yeni bir yasa çıkarılmadığı sürece, devlet daireleri eşcinsel çiftlere evlilik statüsü vermemeye devam edebilir.

Sapporo Yüksek Mahkemesi'nin kararında, eşcinsel çiftlerin evlenmesine ve heteroseksüel çiftlerle aynı haklardan yararlanmasına izin verilmemesinin "aile kurma temel hakkını ihlal ettiği" belirtildi.



TEK G7 ÜLKESİ

Bugün bir alt mahkeme de benzer bir karar alarak bunu yapan altıncı bölge mahkemesi oldu. Ancak Tokyo Bölge Mahkemesi'nin kararı, evliliği bir erkek ve bir kadın arasında tanımlayan mevcut medeni birliktelik yasasını değiştirmediği veya ortadan kaldırmadığı için, eşit evlilik hakları talep eden Japonya'nın LGBTİ+ topluluğu için yalnızca "kısmi bir zafer" oldu.



Çeşitli bölgelerde daha önce alınan beş mahkeme kararı, Japonya'nın eşcinsel evliliği reddeden politikasının ya anayasaya aykırı ya da "neredeyse aykırı" olduğunu belirtmişti. Ancak Sapporo kararının aksine, alt düzey mahkemelerin hiçbiri mevcut evlilik yasasını açıkça anayasaya aykırı bulmadı.



Japonya, eşcinsel çiftleri yasal olarak evlenme ve eş yardımlarından yararlanma hakkından hala mahrum bırakan tek G7 üyesi.