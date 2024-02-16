Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı

Yunan parlamentosu eşcinsel evliliği ve evlat edinmeyi yasallaştırdı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in sunduğu tasarı, Meclis’ten geçti.

Tasarının yasalaşmasıyla Yunanistan, bu adımı atan ilk Ortodoks Hristiyan ülke oldu ve çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çiftlerin önündeki birçok yasal engel ortadan kalktı.



Ortodoks Kilisesi ise bu tasarıya tepki göstermişti. Kilise, evlilik tasarısının "ebeveyn rollerini karıştıracağını" ve "geleneksel aileyi zayıflatacağını" savunuyordu.



Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 15'i, eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Dünya çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.