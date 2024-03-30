Japonya'da 5 kişiyi öldüren gıda takviyesini üreten fabrikaya baskın

Japonya hükümetinin sağlık yetkilileri, en az beş kişinin ölümüne neden olan gıda takviyesini üreten fabrikaya baskın düzenledi.



Kullanan en az 100 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan gıda takviyesini üreten Kobayashi Pharmaceutical Co. şirketinin Osaka'daki fabrikasında denetim yapıldı.



Şirket, böbrek yetmezliğini de içeren hastalıkların kesin nedeni hakkında çok az şey bilindiğini söylüyor.

Takviye edici gıdaların hepsinde bir tür kırmızı küf olan "benikoji" kullanıldığı belirtilirken, şirket Benikoji Choleste Help adlı pembe hapları, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak satıyordu.



Merkezi Japonya'nın batısındaki Osaka kentinde bulunan şirket, son üç mali yılda bu hapın, yaklaşık bir milyon kutu satıldığını söyledi.



Şirket ayrıca diğer üreticilere de benikoji sattı ve bazı ürünler ihraç edildi.



Takviyeler, doktor reçetesi olmadan eczanelerden satın alınabiliyordu.



Benikoji, yıllardır çeşitli ürünlerde kullanılmasına rağmen, sağlık sorunlarına ilişkin raporlar 2023 yılında ortaya çıktı.