Japonya’da 7 yıldır erkek olduğu düşünülen su aygırı dişi çıktı

Japonya'da hayvanat bahçesine erkek olduğu belirtilerek getirilen su aygırının yapılan DNA testi sonucunda 7 yıl sonra dişi olduğu belirlendi.



Japonya’daki Osaka Tennoji Hayvanat Bahçesi’nden 18 Nisan’da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



“Gen-chan, 2017 yılında Meksika'daki Afrika Safari'den erkek olarak geldi ve şimdiye kadar erkek olarak yetiştirildi, ancak yaş aldıkça erkeğe özgü davranışlar sergilemiyor ve üreme organları görsel olarak doğrulanamıyordu. Gerçekten erkek olup olmadığı konusunda bazı şüpheler vardı. Sonuç olarak, dışarıdan bir kuruluş tarafından DNA testi yapıldı ve hayvanın dişi olduğu belirlendi.”



Japonya’ya geldiğinde 5 yaşında olan Gen-chan’ın ülkeye giriş belgelerinde erkek yazılı olduğunu ifade eden yetkililer, su aygırının isminin değiştirilmeyeceğini ayrıca vurguladı.