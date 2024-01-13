Japonya’da kokpit camı çatlayan uçak acil iniş yaptı

Japonya'nın en büyük hava yollarından biri olan All Nippon Havayolları’na ait uçağın camında havalandıktan kısa süre sonra bir çatlak tespit edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Hokkaido bölgesindeki New Chitose Havalimanı’ndan Toyama eyaletine gitmek üzere havalanan Boeing 737-800 tipi uçağın kokpit camında çatlak tespit edildiği ve kalkıştan kısa süre sonra uçağın geri dönerek iniş yaptığı belirtildi. Uçakta bulunan 59 yolcu ve 6 mürettebatın durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, kokpiti çevreleyen pencerenin 4 kat camdan oluştuğu, çatlağın ise en dıştaki camda tespit edildiği kaydedildi. Çatlağın uçuş kontrolünü veya uçağın basıncını etkilemediği vurgulandı.

Öte yandan, Boeing 737-800 uçağının geçtiğimiz hafta acil çıkış kapısı patlayan Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklardan olmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta ABD’de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısı patlamıştı. Alaska Havayolları, Boeing 737-MAX 9 tipi uçakta yaşanan basınç düşüşü nedeniyle acil iniş gerçekleştirilmesinin ardından filosundaki tüm Boeing 737-MAX 9 uçakları yere indirme kararı almıştı.

United Havayolları ise, Boeing 737-MAX 9’lara yönelik yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiğini duyurmuştu.