Japonya'dan Covid-19'a karşı Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe

Japonya, yeni tip corona virüsün etkisi altındaki Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla, ülkeye 50 milyon dolara kadar finansal hibe verecek.

Anadolu Ajansı 06.05.2021 - 09:19

Japonya'dan Covid-19'a karşı Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe

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Hindistan'da 688 binden fazla hasta tıbbi oksijene ihtiyaç duyuyor

Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile çevrim içi görüşen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Covid-19 salgında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Motegi, salgınla mücadele kapsamında Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla bu ülkeye 50 milyon dolara kadar finansal hibe verileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan NHK'nin haberine göre Japonya, Hindistan'a solunum cihazları, oksijen yoğunlaştırıcılar dahil çeşitli sağlık ekipmanları gönderecek.

Görüşmede Bakan Jaishankar, salgının etkisi altındaki Hindistan'a yapılacak yardımdan teşekkür etti.

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