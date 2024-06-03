Japonya'nın batısında 6 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 5 bina çökerken, hayatını kaybeden olmadı.

Japonya'nın batısında 6 büyüklüğünde deprem oldu

Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde oldu.

Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5,9 büyüklük değerini 6 olarak güncelledi.

Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

5 BİNA ÇÖKTÜ

İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü.

Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.

Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

NÜKLEER SANTRALLERDE ANORMALLİK YOK

İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.

East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı.

JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyini hedef aldı: 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyini hedef aldı: 12 Filistinli öldü

Gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü

Gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü

Donald Trump, yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı

Donald Trump, yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Ateşkeste gözler Hamas'a çevrildi: Beyaz Saray'dan açıklama

Ateşkeste gözler Hamas'a çevrildi: Beyaz Saray'dan açıklama

Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...