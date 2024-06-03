Japonya'nın batısında 6 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.



Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5,9 büyüklük değerini 6 olarak güncelledi.



Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.



Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.



5 BİNA ÇÖKTÜ



İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü.



Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.



Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.



NÜKLEER SANTRALLERDE ANORMALLİK YOK



İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.



East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı.



JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.