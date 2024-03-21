Jeff Bezos'un eski eşinden yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağış

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile 2019'da boşandığında dünyanın en pahalı boşanmasına imza atan MacKenzie Scott, bağışlardan faydalanmak için başvuran 6 binden fazla kuruluş arasından 361 kuruluş seçti.

Bunlar arasında, Amerikan Sivil Özgürlükler birliği, Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği gibi kuruluşlar yer aldı.

Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la boşandıktan sonra yaptığı cömert bağışlarla gündeme geliyor.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile MacKenzie Scott 2019 yılında boşandıklarında, en pahalı boşanma listesinin başında yer almışlardı. Öyle ki, MacKenzie Scott, bu boşanmadan 38 milyar dolar almıştı.

Boşanmanın ardından yüklü nafaka alan Scott geçen yıllarda toplam 16 buçuk milyar dolar bağışta bulundu.

