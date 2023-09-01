Jetski kullanan iki turist Cezayir sularına girmelerinden dolayı öldürüldü

Fas'ta jetski yapan iki turistin iki ülke arasındaki deniz sınırını geçtikleri sırada Cezayir sahil güvenliği tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Olay, Cezayir ve Fas arasında, tartışmalı Batı Sahra bölgesi üzerindeki husumet nedeniyle artan gerginlik zemininde meydana geldi.



Fas haber sitesi Le360'ın haberine göre, her ikisi de Fransız-Fas çifte vatandaşı olan Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer, Fas'ın kuzeydoğu ucundaki Saïdia sahil beldesinden yanlış bir dönüş yaptıktan sonra ateş altında kaldı.

Le360, yine Fransız-Faslı olan Smail Snabe adlı üçüncü bir kişinin Cezayir sahil güvenliği tarafından tutuklandığını ve Çarşamba günü savcı karşısına çıkarıldığını söyledi.



Hayatta kalanlardan biri ve Bilal Kissi'nin kardeşi olan Mohamed Kissi, "Kaybolduk ama kendimizi Cezayir'de bulana kadar devam ettik. Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü siyah bir Cezayir botu bize doğru geldi ve botta bulunanlar bize ateş etti.



Tanrıya şükür ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı tutukladılar. Kardeşime ve arkadaşıma beş kurşun isabet etti. Diğer arkadaşıma da bir kurşun isabet etti" dedi.



Fas hükümet sözcüsü Mustapha Baitas, jetski'cilerin vurulduğu haberiyle ilgili soruya yorum yapmayı reddederek sadece "yargının işi" dedi.

