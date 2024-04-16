K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti (Park Bo Ram kimdir?)

K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti. 11 Nisan 2024 tarihinde bir arkadaşının evine giden şarkıcı, alkolü fazla kaçırdıktan sonra tuvalete gitti. Uzun süre tuvaletten çıkamayan şarkıcı, bilincini kaybetmiş halde bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Bo Ram'ın ölüm nedeni araştırılırken otopsi de talep edildi.

Bo Ram'ın ajansı Xanadu Entertainment, Güney Kore'de 12 Nisan Cuma günü ölümünü doğrulayarak "Park Bo Ram 11 Nisan akşamı ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Hayranlarına bu ani haberi verirken kalbimiz derinden sarsıldı. Cenaze töreni, şarkıcının ailesiyle yapılacak görüşme sonrasında planlanacak. Sanırım bu şarkıyı dinleyen birçok kişi, daha fazla egzersiz yapmaya, kilo vermeye ve diyet yapmaya motive oldu" denildi.



PARK BO RAM KİMDİR?



Park, 1 Mart 1994'te Chuncheon, Güney Kore'de doğdu. Kendisinden bir büyük bir de küçük erkek kardeşi vardır. 2010 yılında babası vefat etti ve 3 Ekim 2017'de annesi bir hastalık nedeniyle vefat etti. Çıkışını 7 Ağustos 2014 tarihinde "Beautiful" şarkısı ile yaptı. Aynı yıl Gaon Chart K-Pop Awards'da yılın sanatçısı ödülünü kazandı. Ayrıca Mnet Asian Music Awards, Golden Disk Awards, ve Melon Music Awards'da yılın yeni sanatçısı ödülüne aday oldu.



5 Aralık 2017'de Park, şarkıcı ve aktör Seo In-guk ile çıktığını doğruladı. 2015'ten beri çıktıklarını açıkladı.



23 Mayıs 2018'de iki şarkıcının kısa bir süre önce ayrıldığını ajansları tarafından doğrulandı.