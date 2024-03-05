Kahire'de ateşkes zirvesi: Hamas heyeti görüşmeleri uzattı

Kahire'de gerçekleşen ateşkes ve rehine görüşmeleri sona erdi. Ramazan ayından önce anlaşmaya varması beklenen taraflar görüşmeden hiçbir ilerleme kaydedemeden ayrıldı.



Üst düzey Hamas yetkilisi Bassem Naim, Reuters'a, iki gün süren görüşmelerde ateşkes anlaşması önerisini arabuluculara sunduklarını ve şimdi İsraillilerden yanıt beklediklerini söyledi.



Naim, "Başbakan Binyamin Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve top artık Amerikalıların sahasında" dedi.



Reuters'a konuşan bir kaynak daha önce İsrail'in, Hamas'ın hayatta olan tüm rehinelerin listesinin verilmesi talebini reddetmesi nedeniyle görüşmelerden uzak durduğunu söylemişti.



Naim, rehinelerin savaş bölgesine dağıldığı ve ayrı gruplar tarafından tutulduğu için öncelikle ateşkes olmadan bu talebin imkansız olduğunu söyledi.

Bir Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, Hamas liderlerinin Mısırlı ve Katarlı arabulucularla ateşkes anlaşmasına varma umutları konusunda Kahire'de daha fazla görüşme yapmasının beklendiğini söyledi.

Buna göre Hamas, Kahire'de bir gün daha kalarak görüşmeleri uzatacak.