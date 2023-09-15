Kanada Başbakanı Trudeau'dan marketlere vergi tehdidi

Trudeau konuya çözüm bulmak için zincir süpermarket sahiplerine 9 Ekim'e kadar süre tanıdı ve toplantı için Başkent Ottawa'ya çağırdı.



Toplantıya getirecekleri çözüm planının orta sınıfa kayda değer bir rahatlama getirmediği takdirde kontrolü ele alacaklarını söyledi.



Trudeau "Vergi uzmanları da dahil hiçbir şeyi göz ardı etmediğimize de emin olabilirsiniz" dedi.