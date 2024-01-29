Kanada'da hava kirliliği bildirilenin yüzde 6 bin üstünde

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Kanada'daki geniş Athabasca petrol kumlarından kaynaklanan hava kirliliği bildirilenin çok daha üstünde.



İncelenen tesislerde emisyonların şirket tarafından rapor edilenin "yüzde bin 900 ile yüzde 6 bin 300 kadar üstünde" olduğu ortaya çıktı.



Akademisyenler bunun, petrollü kumlardan kaynaklanan zararlı reaktif kirleticilerin Kanada'daki tüm insan yapımı kaynaklardan gelen ve sağlık açısından ciddi sonuçlar doğuran kirleticilerle eşdeğer olduğu anlamına geldiğini söyledi.



Greenpeace Kanada'nın enerji stratejisti Keith Stewart şunları, "Petrol kullanımından kaynaklanan büyük ölçüde rapor edilmemiş, sağlığa zarar veren hava kirliliği seviyeleri bölge sakinlerinin onlarca yıldır söylediklerini doğruladı. Bu kirlilik insanları hasta ediyor, dolayısıyla hükümetlerimiz bu şirketlerin rekor kıran kârlarının bir kısmını yaptıkları pisliği temizlemek için kullanmalarını talep etmelidir.” ifadelerini kullandı.



Petrol kumları olarak da adlandırılan Kanada katran kumları, Alberta eyaletinde büyük bir petrol çıkarma alanı.



Bu endüstriyel alan İngiltere'den daha büyük bir alanı kaplıyor.



Dünyanın en büyük endüstriyel projelerinden biri ve bu yıl rekor üretim seviyelerine ulaştı.

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