Kanada’da orman yangınlarında bir itfaiye görevlisi öldü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”British Columbia’da orman yangınlarıyla cesurca mücadele eden itfaiyecilerden birinin hayatını kaybettiği haberi yürek burkan cinsten. Bu inanılmaz derecede zor zamanda ailesine, arkadaşlarına ve itfaiyeci arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum” ifadelerine yer verdi.



KANADA’DA ORMAN YANGINLARI

Kanada’nın British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia'ya kadar ülke genelindeki 676 noktada yangınlara müdahale devam ediyor. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia’da meydana gelirken binlerce itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor. Ülkede yangınlarda 8,8 milyon hektar alanın küle döndüğü belirtilmiş, bu sayıyla birlikte 1989'da küle dönen 7,6 milyon hektarlık yanan alan büyüklüğü rekoru kırılmıştı.