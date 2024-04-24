Kanada’da seyir halindeki tren alev aldı

Kanada’nın Ontario eyaletinde seyir halindeki treni alevler sardı. Ahşap taşıyan trenin en az 5 vagonu alev aldı. İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını 1 saat 20 dakik içinde söndürdü.

Kanada’da seyir halindeki tren alev aldı

'nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki bir trenin en az 5 vagonu alev aldı.

Pazar günü meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Kanada’da seyir halindeki tren alev aldı - 1

London İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar oluştuğu belirtildi.

Trendeki hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu kaydedilen açıklamada, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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