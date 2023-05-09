Kanadalı gazeteci babasının kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer kazandı

Güney Saskatchewan'daki Okanese First Nation Topluluğu üyesi gazeteci Walker, ekibi ile hazırladığı "Stolen: Surviving St. Michael's" isimli çalışması ile dünyanın en iyi gazetecilik ödülüne layık görüldü.



Walker, "en iyi sesli habercilik" dalında kazandığı 2023 Pulitzer Ödülü ile ilgili basına yaptığı açıklamada, "Hala şokta gibi hissediyorum. Bu çok şey ifade ediyor. İnanılmaz bir onur. Bu hikayeleri bizimle cesurca paylaşan tüm insanları düşünüyorum. İnsanlar bu hikayeleri bilmeli. Artık daha fazla insan duyacak." dedi.



İlki 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okulları, "Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer" olarak kabul ediliyor.



150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gördü ve istismara uğradı.



Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlendi.



Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.



Dünyanın en prestijli medya ödülü olarak bilinen Pulitzer Ödülü, 21 farklı başlıkta çalışmalar yapan gazetecilere veriliyor.