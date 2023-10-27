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Karabağ sonrası barış görüşmeleri: Aliyev-Paşinyan görüşmesi iptal edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ay sonunda Brüksel'de yapılması planlanan görüşme iptal edildi. Ardından Paşinyan'dan "Azerbaycan ile barış antlaşması imzalamayı ve ilişki kurmayı umut ediyoruz" açıklaması geldi. Aliyev'in Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Haciyev, Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru'ndan vazgeçtiğini söyledi.

Karabağ sonrası barış görüşmeleri: Aliyev-Paşinyan görüşmesi iptal edildi

Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te uluslararası ekonomi forumunda konuştu.  ile yakında barış antlaşması imzalamayı umduğunu söyledi. Antlaşmanın, iki ülkenin karşılıklı olarak Sovyetler Birliği dönemindeki sınırları tanınması temelinde olacağını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Erivan'la barış antlaşmasının yıl sonunda imzalanabileceğini söylemişti. Ancak Aliyev ile Paşinyan arasında ay sonunda Brüksel'de yapılması planlanan görüşme iptal edildi.

Açıklama, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'dan geldi. Aliyev, ay başında İspanya'da yapılacak toplantıya da Fransa'nın taraflı tutumunu gerekçe göstererek katılmamıştı. Azerbaycan lideri, barış görüşmelerinin Gürcistan'da yapılmasını önermişti.

Aliyev'in Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Haciyev, Azerbaycan'ın Zencezur Koridoru'ndan vazgeçtiğini söyledi. Haciyev, "Azerbaycan'ın Zengezur'e ele geçirmek gibi bir planı yok" dedi.

Bakü ile Erivan arasında bu konuda anlaşma sağlanamadığı için projenin Azerbaycan açısından cazibesini yitirdiğini belirtti. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında koridor konusunu İran ile görüşeceklerini ifade etti.

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