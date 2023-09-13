Karadeniz’de Rusya’ya rağmen deniz trafiği: Ukrayna’nın alternatif koridoru nasıl çalışıyor?

Haber: Muhammed KAFADAR Ukrayna limanlarını işler tutmak, savaşın başından beri uluslararası toplumun öncelikleri arasında. Yaklaşık 1000 geminin geçtiği tahıl koridoru şimdilik kapalı olsa da Ukrayna, Karadeniz'de ticarete tek taraflı devam etmekte kararlı. Peki bu nasıl mümkün oluyor?



Ukrayna limanlarını işler tutmak, savaşın başından beri uluslararası toplumun öncelikleri arasında. Yaklaşık bin geminin geçtiği tahıl koridoru şimdilik kapalı olsa da Ukrayna, Karadeniz'de denizcilik faaliyetlerine devam etmekte kararlı.



Rusya’nın, kendi tarım ürünlerine yaptırım uygulandığı gerekçesiyle anlaşmadan çekilmesinden beri 4 gemi Karadeniz’i aşarak İstanbul Boğazı’na vardı.



PERSONEL 19 AYDIR MAHSUR



NTV’nin sorularını yanıtlayan Ukrayna Liman İdaresi Başkan Yardımcısı Dmytro Barinov, sırada başkalarının olduğunu da söyledi.



Barinov, “Anlaşmanın sona ermesinden sonra, Ukrayna limanlarından dört gemi ayrıldı. Bunlar, savaşın başında burada mahsur kalmışlardı. İki gemi için ise hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kısa sürede yola çıkacaklardır” dedi.



Söz konusu gemilerle birlikte mürettebat da tam 19 aydır Ukrayna limanlarında mahsur bekliyordu.



“Gemileri mürettebat olmadan öylece bırakamazsınız. Sürekli bakıma ihtiyaç duyarlar” diyen Barinov şöyle konuştu:



“Ne zaman saldırı sirenleri çalsa mürettebat ve liman personeli sığınaklara koştu. Tehlike geçince tekrar çalışmaya döndüler. Bu hemen her gece tekrarlayan yıpratıcı bir süreç. Ancak artık bizim gerçekliğimiz halini aldı.”



BİR YILLIK GIDA YOK OLDU



Tahıl koridoru anlaşmasından çekilirken Moskova, Ukrayna limanlarına yanaşacak ya da buradan yola çıkacak gemileri askeri hedef sayacağı tehdidinde bulunmuştu. Ancak Ukrayna’dan ayrılan gemilere şu ana kadar engel olunmadı. Barinov'a göre bunun nedeni değişen dengeler:



“Ukrayna ordusu, Ruslara yanıt verebileceğimizi gösterdi. Savaşın başında durum böyle değildi. Artık onların gemilerine ulaşabiliyoruz.”



Nitekim Ukrayna donanması son dönemde, insansız deniz araçlarıyla Karadeniz'de peş peşe Rus gemilerini hedef aldı.



Öte yandan Rusya da Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını artırdı. Dmytro Barinov, bu saldırılarda 250 bin ton tahılın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yetkililere göre bu miktar, yarım milyon insana bir yıl yetecek büyüklükte.